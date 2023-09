Non ci sono giocatori del Milan tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2023. In questo video vediamo l'elenco completo dei papabili vincitori

Non ci sono giocatori del Milan (Mike Maignan, però, è in lizza per il trofeo 'Yascin' come miglior portiere) tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2023. In questo video vediamo l'elenco completo dei papabili vincitori, da Erling Braut Haaland (Manchester City) a Lautaro Martínez (Inter)