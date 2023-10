Milan e Inter, calendario a confronto: i prossimi impegni | VIDEO

Milan (21 punti) e Inter (19) lottano per lo Scudetto in Serie A. Le milanesi impegnate anche in Champions. Ecco il loro calendario

Il Milan di Stefano Pioli, primo con 21 punti in classifica e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda con 19, stanno lottano per lo Scudetto in questa edizione della Serie A. Le milanesi sono anche impegnate in Champions League, con l'obiettivo - minimo - di arrivare almeno agli ottavi di finale della competizione. Ecco, dunque, il loro calendario a confronto, con tutti i prossimi impegni, fino alla prossima sosta delle Nazionali di novembre