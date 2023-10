Calendario Milan, si riparte dal Napoli: ecco le date | VIDEO

Per il Milan è già ora di pensare al campionato, domenica al Maradona la sfida contro il Napoli. Ecco il calendario rossonero

Dopo il k.o. in Champions contro il Psg per il Milan è già ora di pensare al campionato, domenica al Maradona la sfida contro il Napoli. Vediamo i prossimi impegni dei rossoneri tra Serie A e Champions League. Per il Diavolo ci sarà un calendario che potrebbe essere decisivo per la stagione dei ragazzi di Stefano Pioli