Il calendario dei primi mesi del 2025 per la Juventus di Thiago Motta. Dalla Supercoppa Italiana allo scontro con la Fiorentina di marzo

La Juventus si prepara a un inizio di 2025 pieno di insidie e big match in calendario: dalla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita fino alla Fiorentina in campionato a marzo, passando per gli scontri a eliminazione diretta in Champions League. Guarda il video di 'GazzettaTV'