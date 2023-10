“Scudetto, è Inter vs Juve”: Gazzetta fa già fuori il Milan | VIDEO

Per 'La Gazzetta dello Sport' la lotta Scudetto sarà ridotta a Inter (25 punti) e Juventus (23). Il Milan, con 22, ne sarebbe già fuori

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la lotta per lo Scudetto 2024 sarà ridotta all'Inter di Simone Inzaghi (25 punti in classifica) e la Juventus di Massimiliano Allegri (23). Il Milan di Stefano Pioli, con 22 punti e già tutti gli scontri diretti del girone d'andata in archivio, ne sarebbe già fuori. Per corroborare la sua teoria, la 'rosea' ha proposto il calendario con gli impegni di Inter e Juve nei mesi di novembre e dicembre 2023 in questo video