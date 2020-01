Caldara ha capito che il Milan non gli avrebbe dato fiducia ed è andato via

VIDEO MILAN – Tutto fatto. Dopo un anno e mezzo e solo due presenze, di cui nessuna in campionato, Mattia Caldara saluta il Milan. Il difensore centrale ex Juventus ha deciso di tornare all’Atalanta, dove tanto bene aveva fatto, che lo ha preso in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Caldara pensava che il Milan non gli avrebbe dato fiducia e così ha deciso di andare via. Il punto in questo video.

