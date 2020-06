CALCIOMERCATO – Vuole tornare! Ora sceglie Gazidis / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Pochi mesi e poi Thiago Silva sarà libero a parametro zero. Le possibilità di rinnovo col Paris Saint-Germain crollano vertiginosamente col passare del tempo. Il difensore brasiliano ha dunque come prima scelta il ritorno al Milan, dove è diventato grande e dove vuole concludere la carriera. Il limite è ovviamente l’età: 35 anni. La nuova linea del Milan prevede giovani di talento, ma non si escludono quelli più esperti. Thiago dovrebbe comunque abbassarsi lo stipendio. E se restasse anche Zlatan Ibrahimovic si ricomporrebbe la coppia in rossonero, dopo l’addio nel 2012, coinciso con il declino milanista. Un segnale? Intanto decideranno Ivan Gazidis e Ralf Rangnick se riaccogliere il brasiliano. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

