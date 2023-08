Le notizie più importanti della giornata di calciomercato riportate dai colleghi di Gazzetta TV. Eccole in queste video

Continua il calciomercato, ecco le ultime notizie dai colleghi di Gazzetta TV. Mancini, ex tecnico della Nazionale va in Arabia. Sanchez torna all'Inter, che si libera di Correa e attende Pavard. Niente Napoli per Gabri Veiga. Tanti i nomi per il Napoli