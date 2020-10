Milan, ricordi Vangioni? È finito in Paraguay

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Leonel Vangioni, classe 1987, laterale mancino argentino in rossonero nella stagione 2016-2017 (con 15 gare in Serie A), si trasferisce al Club Libertad de Asunción, in Paraguay. Ecco il video della prima intervista di Vangioni, reduce da un’esperienza in Messico con il Monterrey.