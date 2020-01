VIDEO MILAN – Il Milan vicinissimo a Jean-Clair Todibo? Ernesto Valverde non sembra pensarla in questo modo. L’allenatore del Barcellona, in conferenza stampa, ha parlato della situazione della sua squadra sul mercato. Il suo messaggio è chiaro: “Mi aspetto che non parta nessuno”. Sarà veramente così?

