CALCIOMERCATO – Upamecano si allontana: c’è l’accordo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan guarda al futuro, come dimostra il grande colpo Pierre Kalulu, preso a zero. Uno degli obiettivi, sempre in difesa, è anche Dayot Upamecano. Francese classe 1998, è in scadenza con il RB Lipsia nel 2021. Per questo, una cessione in estate è molto probabile. È uno dei pupilli di Ralf Rangnick, che lo vorrebbe portare con sé al Milan, ma le ultime notizie non sono confortanti: l’Arsenal sarebbe a un passo da Upamecano. Il club inglese avrebbe raggiunto l’intesa di massima con il Lipsia per 45 milioni, una cifra troppo alta per il Milan, che però ha già nel mirino altri giocatori. Nel video le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

