CALCIOMERCATO – Un obiettivo soffiato da un ex rossonero / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il peggio pare essere alle spalle e presto si dovrebbe anche ricominciare a giocare. Dal primo giugno, intanto, aprirà il calciomercato preliminare: si potranno già iniziare a raggiungere accordi, che saranno poi effettivi al termine della stagione, fissata al 31 agosto. Chi comunque non avrebbe avuto bisogno di attendere è Thiago Silva, che andrà in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain e può già accordarsi con un altro club. Il Milan è seriamente interessato, il brasiliano sta pensando di tornare e la trattativa è avviata. Attenzione, però, a Carlo Ancelotti. L’ex allenatore rossonero si è inserito perché lo vorrebbe all’Everton. I due hanno già avuto un’esperienza insieme proprio al PSG e al momento dell’arrivo in rossonero del difensore è stato proprio Ancelotti a far “crescere” Thiago. Nel video i dettagli. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

