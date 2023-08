Calciomercato – News su Tomiyasu, Marcos Leonardo e Rovella | VIDEO

Takehiro Tomiyasu potrebbe tornare in Italia. Vorrebbe il Bel Paese anche Marcos Leonardo. Intanto Nicolò Rovella è pronto a cambiare maglia

Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese dell'Arsenal, è nel mirino dell'Inter: potrebbe, dunque, tornare a giocare in Serie A dopo i suoi trascorsi nel Bologna. Vorrebbe venire a giocare in Italia, invece, Marcos Leonardo, attaccante del Santos: la Roma preme per averlo, ma il 'Peixe' non molla così facilmente. Infine, Nicolò Rovella è pronto a cambiare maglia: si trasferirà dalla Juventus alla Lazio e non sarà il solo. Queste e altre news di calciomercato in questo video della redazione di 'GazzettaTV'