Calciomercato – News su Samardzic, De Ketelaere e Gabbiadini | VIDEO

Lazar Samardzic ad un passo dall'Inter, Charles De Ketelaere in sospeso al Milan e, infine, Manolo Gabbiadini che se ne va a giocare a Dubai

L'Inter è ad un passo dal definire l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese: il tedesco naturalizzato serbo, classe 2002, rinforzerà il centrocampo della squadra di Simone Inzaghi. Sull'altra sponda dei Navigli, invece, in casa Milan, il belga Charles De Ketelaere è tra 'color che son sospesi'. Lo cerca il PSV Eindhoven in prestito, ma lui non sembra convinto della destinazione. Infine, Manolo Gabbiadini che saluta l'Italia e la Sampdoria per approdare a Dubai, nella fila dell'Al-Nasr. Il video di 'GazzettaTV' con le news di calciomercato su di loro