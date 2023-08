Calciomercato – Ultime news su Pellegrino, Gabri Veiga, Muriel | VIDEO

Marco Pellegrino, Gabri Veiga e Luis Muriel sono tra i protagonisti del calciomercato in questi ultimi giorni. Ne parla questo video

Marco Pellegrino (Club Atlético Platense), Gabri Veiga (Celta Vigo) e Luis Muriel (Atalanta) sono i tra protagonisti di questi ultimi giorni del calciomercato estivo 2023. Tutti e tre sono in procinto di cambiare maglia: al Milan il primo, al Napoli il secondo e Monza o Bologna per il colombiano, già da vari anni nel nostro campionato. Tutte le news su di loro e non soltanto in questo video di 'GazzettaTV'