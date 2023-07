Calciomercato – Ultime news su Onana, Kolasinac e Musah | VIDEO

André Onana verso il Manchester United. Sead Kolasinac arriverà all'Atalanta. Milan e Valencia trattano per Yunus Musah. Il punto nel video

Le ultime news di calciomercato, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', in particolare su tre calciatori. André Onana, portiere dell'Inter, è in procinto di essere ceduto al Manchester United. Sead Kolasinac, terzino trattato anche dal Milan in passato, lascerà l'Olympique Marsiglia per approdare all'Atalanta. Il Diavolo, intanto, tratta il centrocampista statunitense Yunus Musah con il Valencia