Calciomercato – Le ultime news su Morata, Castagne e Demiral | VIDEO

Il Milan corteggia Álvaro Morata, mentre Timothy Castagne può lasciare Leicester per la Juventus. Per Merih Demiral l'Inter è opzione concreta

Álvaro Morata, in uscita dall'Atlético Madrid, è corteggiato dal Milan e, per il momento, ha messo in stand-by la ricca proposta di contratto degli arabi dell'Al-Ettifaq. Può tornare, però, in Italia, così come Timothy Castagne, ex giocatore dell'Atalanta oggi al Leicester City: lo segue da vicino la Juventus. Infine, spazio a Merih Demiral, che vorrebbe lasciare proprio la 'Dea': vede nell'Inter una destinazione plausibile. Le ultime news di calciomercato nel video della redazione di 'GazzettaTV'