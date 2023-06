Gli aggiornamenti sulle trattative più importanti della giornata di calciomercato nel notiziario de La Gazzetta dello Sport

Il calciomercato impazza. La Gazzetta dello Sport parla della ultime trattative in Serie A. Ecco le news nel notiziaro. Per il Milan possibile una rivoluzione con De Ketelaere e Adli come possibili partenti