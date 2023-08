Calciomercato – Le ultime news su Lukaku, Taremi e Pavard | VIDEO

Romelu Lukaku, Mehdi Taremi e Benjamin Pavard sono i protagonisti assoluti di questi ultimi giorni di calciomercato. Le news su di loro

Romelu Lukaku, Mehdi Taremi e Benjamin Pavard sono i protagonisti assoluti di questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti belga diventerà ufficialmente nelle prossime ore un giocatore della Roma di José Mourinho; quello iraniano potrebbe rappresentare il decimo colpo del Milan in questa sessione estiva. Infine, il difensore francese aspetta soltanto un cenno dal Bayern Monaco per andare all'Inter. Le news su di loro, ma non soltanto, nel video della redazione di 'GazzettaTV'