Calciomercato – Le news su Frattesi, Rodri Sánchez e Scalvini | VIDEO

Davide Frattesi, Rodri Sánchez e Giorgio Scalvini protagonisti in queste ultime ore di calciomercato. Il punto nel video di 'GazzettaTV'

Accordo trovato tra Sassuolo e Inter per la cessione di Davide Frattesi ai nerazzurri: soldi più il cartellino di Samuele Mulattieri ai neroverdi. La nuova Juventus del direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha messo, invece, nel mirino il trequartista spagnolo Rodri Sánchez, di proprietà del Betis. Infine, il Napoli ci sta provando per Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta, ma la richieste della 'Dea' sono alte. Le ultime news di calciomercato in questo video della redazione di 'GazzettaTV'