Calciomercato – Le ultime news su Frattesi, Lopez e Morata | VIDEO

Davide Frattesi, Maxime Lopez e Álvaro Morata sono tre protagonisti del calciomercato estivo. La loro situazione in questo video

Davide Frattesi, Maxime Lopez (centrocampisti del Sassuolo) e Álvaro Morata (attaccante dell'Atlético Madrid) sono tre protagonisti del calciomercato estivo. Il primo è corteggiato da Inter, Juventus, Milan e Roma, con i giallorossi che sembrano essere passati in pole position. Il secondo piace molto al Napoli di Rudi Garcia. Il terzo potrebbe tornare a giocare in Serie A, con il Diavolo di Stefano Pioli che lo segue molto da vicino. Ecco, dunque, la loro situazione in questo video di 'GazzettaTV'