Calciomercato – Le news su Audero, Vlahovic-Lukaku e Osimhen | VIDEO

Emil Audero, lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, il futuro di Victor Osimhen: le news più importanti di calciomercato del momento

Emil Audero passerà dalla Sampdoria all'Inter con la formula del prestito: sarà il secondo portiere nerazzurro dopo Yann Sommer. Juventus e Chelsea cercano di stringere i tempi per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con conguaglio in favore dei bianconeri. Infine, tiene banco il futuro di Victor Osimhen: resterà a Napoli o accetterà la ricca offerta dell'Al-Hilal? Le news più importanti di calciomercato in questo video della redazione di 'GazzettaTV'