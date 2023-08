Calciomercato – Le ultime news su Sánchez, Berardi e Broja | VIDEO

Alexis Sánchez, Domenico Berardi e Armando Broja tra i protagonisti di calciomercato in questi giorni. Le ultime news su di loro nel video

Alexis Sánchez, Domenico Berardi e Armando Broja tra i protagonisti di calciomercato in questi giorni. L'attaccante cileno, svincolato dopo l'ottima stagione all'Olympique Marsiglia, potrebbe tornare all'Inter nel caso in cui fosse ceduto il 'Tucu', Joaquín Correa. L'esterno offensivo italiano è in trattativa per il suo trasferimento dal Sassuolo alla Juventus. Infine, il centravanti anglo-albanese è nel mirino tanto del Milan quanto della Roma. Le ultime news su di loro (e non soltanto) nel video della redazione di 'GazzettaTV'