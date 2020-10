CALCIOMERCATO – Ufficiale: Godfrey all’Everton di Ancelotti | Video

Calciomercato: Everton, preso Godfrey

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO – Ben Godfrey, classe 1998, si trasferisce ufficialmente dal Norwich City all’Everton di Carlo Ancelotti. Il difensore centrale, nel giro della Nazionale inglese, ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con i ‘Toffees‘. Le cifre del trasferimento non sono state rese note. Godfrey, negli ultimi mesi, era stato accostato varie volte alle squadre italiane. In particolare, il suo nome si era fatto in ottica Milan e Roma.