Udinese, Sottil: “Mi auguro che Samardzic non vada via” | VIDEO

Perso Beto, l'Udinese si aggrappa a Lazar Samardzic, in gol sul campo della Salernitana. Le parole del tecnico friulano Andrea Sottil

L'Udinese di Andrea Sottil, sconfitta in casa dalla Juventus alla prima giornata, ha pareggiato ieri (1-1) sul campo della Salernitana. Per i friulani è andato in gol Lazar Samardzic, che, in estate, era sul punto di firmare per l'Inter. Ora il tecnico bianconero, perso Beto (che oggi sarà annunciato ufficialmente dall'Everton), spera che il tedesco di origine serba resti in Friuli fino alla fine della stagione. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Sottil su Samardzic al termine del match dello stadio 'Arechi' in questo video