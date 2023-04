Calciomercato – Tutti su Vicario: le sue parate più belle | VIDEO

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, è finito sul taccuino di tutti i top club italiani. Classe 1996, è nel pieno della maturità

Guglielmo Vicario, classe 1996, è il portiere dell'Empoli di Paolo Zanetti nonché uno dei migliori estremi difensori del campionato di Serie A. Motivo per cui il suo nome è stato cerchiato in rosso sul taccuino di tutti i top club italiani. Lo ha seguito il Milan, lo cercano Inter e Juventus. In questo video vediamo alcune delle parate più belle di Vicario: è facile capire perché tutti lo vogliano nella propria squadra. Poco reclamizzato, dal profilo non internazionale, ma non ha nulla da invidiare ai colleghi più famosi e celebrati