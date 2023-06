Calciomercato – Tottenham, ecco Vicario: “Un sogno essere qui” | VIDEO

Guglielmo Vicario ha lasciato l'Empoli e la Serie A per il Tottenham, compagine della Premier League inglese. Ecco le sue prime parole

Guglielmo Vicario, classe 1996, si è trasferito ufficialmente ieri dall'Empoli al Tottenham. Il portiere italiano, dunque, ha lasciato l'Italia e la Serie A per tentare un'avventura in Premier League con una delle squadre di Londra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con gli 'Spurs'. Vicario si è anche presentato ai canali ufficiali del club di Dan Levy: ecco, dunque, le sue dichiarazioni in questo video