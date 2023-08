Calciomercato – Come giocherebbe oggi il Torino di Juric | VIDEO

Ecco come giocherebbe, oggi, il Torino di Ivan Juric dopo gli acquisti effettuati nel calciomercato estivo: la probabile formazione granata

Il Torino di Ivan Juric si prepara alla stagione 2023-2024 con qualche accorgimento effettuato nel calciomercato estivo rispetto all'ultima annata. Nel 3-5-2 del tecnico croato potranno dunque trovare spazio l'esterno destro Raoul Bellanova, arrivato dal Cagliari dopo la stagione trascorsa in prestito nell'Inter; quindi il centrocampista Adrien Tameze, prelevato dall'Hellas Verona. Infine, il croato Nikola Vlašić, tornato in granata - stavolta a titolo definitivo - dal West Ham. La probabile formazione in questo video di 'GazzettaTV'