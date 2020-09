ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, è passato dal Brescia al Milan per 35 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus. Che colpo per il Diavolo! I rossoneri, però, in passato avevano svenduto Manuel Locatelli. Oggi, Locatelli è un punto di forza del Sassuolo ed è accostato alla Juventus. Il video di calciomercato di Carlo Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘.