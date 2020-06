CALCIOMERCATO – Tonali all’Inter, accordo raggiunto / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Nel corso degli ultimi anni Sandro Tonali è diventato sempre più ambito dai vari club di Serie A, ma lui ha continuato a mandare messaggi d’amore soprattutto al Milan, di cui si è detto sempre grande tifoso. Il club rossonero, però, non si è mosso così concretamente come invece ha fatto l’Inter. I nerazzurri hanno avviato subito i contatti col ragazzo classe 2000 e hanno già raggiunto un accordo economico, anche importante in relazione all’età: 2,5 milioni all’anno. Resta da raggiungere l’intesa col Brescia, che per ora chiede alto. A 31,5 milioni però probabilmente si chiuderà. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

