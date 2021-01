VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il prossimo acquisto rossonero dovrebbe essere Fikayo Tomori, giovane difensore inglese del Chelsea. Classe 1997, ha giocato diversi anni in prestito ed è un pupillo di Franck Lampard, che non vorrebbe lasciarlo partire. Il Milan però lo vuole in prestito con diritto di riscatto. L’operazione sembra davvero vicinissima alla chiusura. Nella video news la sua scheda.

