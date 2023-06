La Gazzetta.it riporta le novità giornaliere sul calciomercato. Il Milan continua il lavoro per Marcus Thuram

Le ultime sulla giornata di calciomercato da Gazzetta.it. L'inter su Azpilicueta mentre continua il pressing per riavere Lukaku. Marotta punta a Marcus Thuram, derby con il Milan. Visite mediche per Tonali. Sfida a tre tra Juventus, nerazzurri e rossoneri per Frattesi