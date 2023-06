Calciomercato – Thuram o Openda per il Milan? | VIDEO

Marcus Thuram o Lois Openda per il Milan? I rossoneri dovranno cercare una nuova punta in questo calciomercato estivo

Il Milan ha bisogno di giovani alternative per l'attacco: i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di una punta in questo calciomercato, da poter alternare a Giroud. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli occhi sarebbero puntati su Marcus Thuram e Lois Openda: chi scegliere? Ecco il video della rosea