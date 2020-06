CALCIOMERCATO – Thiago Silva nel mirino di metà Europa! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Adesso è praticamente sicuro: Thiago Silva a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero. Classe 1984, Thiago potrebbe anche tornare al Milan. La soluzione rossonera sarebbe la più gradita dal punto di vista sentimentale e il club meneghino sta pensandoci seriamente, a patto che Thiago accetti di ridursi l’ingaggio. Da questo dipenderà molto, anche perché Thiago Silva ha davvero l’imbarazzo della scelta. Ci sono tantissimi club, in Italia e in giro per l’Europa, pronti ad aggiudicarselo. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

