CALCIOMERCATO – Thiago Silva, il ritorno non è così difficile / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Tutto è nato da una semplice ipotesi, che però adesso potrebbe davvero realizzarsi. Thiago Silva si libererà a parametro zero al termine della stagione dal Paris Saint-Germain. Il campionato francese è già finito e al massimo giocherà in Champions League. Poi, sarà libero. Già ora può accordarsi con un altro club e il Milan è in pole position. I rossoneri vogliono riportare il brasiliano classe 1984 in rossonero e anche Thiago vuole realizzare questo sogno nel cassetto ormai dal 2012. Il centrale è pronto anche a ridursi lo stipendio. Può essere lui il rinforzo d’esperienza, l’eccezione alla regola del Milan. Da capire se sarà insieme a Zlatan Ibrahimovic o se ne erediterà il ruolo di leader. Nella video news le ultime notizie. Per ulteriori dettagli LEGGI QUI >>>

