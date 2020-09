CALCIOMERCATO – Tatarusanu, la scheda del portiere / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha scelto Ciprian Tatarusanu come secondo portiere. Il romeno classe 1986 arriverà dal Lione. È già in Italia e nelle prossime ore firmerà il proprio contratto, che dovrebbe essere triennale, con il club rossonero. Per tre stagioni è stato portiere della Fiorentina, rendendosi protagonista in positivo e in negativo. Al Milan serve più che altro gente d’esperienza nello spogliatoio e a basso costo, ecco perché ha deciso di puntare su di lui. I rossoneri potrebbero “gonfiare” leggermente il prezzo del cartellino per poi ricevere lo stesso dal Lione per Paquetà (così da non fare minusvalenza). Il prezzo del trasferimento dovrebbe essere di 1,2 milioni, ma andrà a percepire tra i 500mila euro e il milione all’anno. Nella video news scopriamo di più su di lui.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>