CALCIOMERCATO – Szoboszlai, tutte le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si sta parlando tantissimo, in questi ultimi giorni, di Dominik Szoboszlai. L’ungherese classe 2000 sta dimostrando di essere davvero un top player e molti club in Europa lo hanno nel mirino. Tra i primi a muoversi c’è stato il Milan, che adesso potrebbe davvero accelerare, anche in virtù del possibile addio di Hakan Calhanoglu. C’è una clausola rescissoria da 25 milioni e, dunque, il RB Salisburgo non ha molta possibilità di trattenerlo. Nella video news tutte le ultime e il punto della situazione.

