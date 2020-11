CALCIOMERCATO – Szoboszlai il grande sogno: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il grande sogno di calciomercato rossonero è Dominik Szoboszlai. L’ungherese incarna alla perfezione il prototipo di giocatore che piace al Milan: giovanissimo, essendo classe 2000; con qualità da vendere e grande personalità; con esperienza già in Europa, dove ha anche dimostrato di sapersi far valere; ma soprattutto economico. Ha una clausola rescissoria da 25 milioni, veramente bassa per il suo valore. Nella video news scopriamo di più su Szoboszlai, centrocampista ungherese di proprietà del RB Salisburgo, che però è consapevole di non poterlo trattenere ancora molto.

