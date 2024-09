Nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi alla Gazzetta, lo svincolato Candreva ha detto di essere ancora in forma come un 28enne

Nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi alla Gazzetta, lo svincolato Candreva ha detto di essere ancora in forma come un 28enne. I numeri gli danno ragione, ma non solo... L'analisi dei colleghi di Gazzetta.it.