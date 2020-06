CALCIOMERCATO – Suso al Siviglia, riscatto a un passo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Nel corso del mercato di gennaio, Suso è passato al Siviglia dopo essere finito fuori dai radar a causa di un rendimento decisamente deludente. In Spagna, però, Suso pare aver ritrovato la linfa giusta e anche il Siviglia sta ottenendo ottimi risultati. A fare il tifo per gli andalusi c’è anche il Milan. Se infatti dovesse arrivare la qualificazione in Champions League scatterebbe l’obbligo di riscatto di Suso, fissato a 20 milioni. Cifra che sarebbe plusvalenza netta per il Milan. Riscatto sempre più vicino: il Siviglia è terzo a distanza dalle inseguitrici. Nel video le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓