VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ancora in aumento le spese per i procuratori nel corso dell’anno solare 2019 da parte dei club italiani di Serie A. Sono più di 180 i milioni spesi per affari di mercato, tra acquisti e rinnovi di contratto. Una media di circa 8 milioni a squadra. Il Milan è tra i club ad aver speso di più in questo frangente. Il punto nella video news.

