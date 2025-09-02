PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato, tutti i colpi dell’ultimo giorno in Serie A | VIDEO
Il calciomercato estivo 2025 ha chiuso i battenti ieri sera alle ore 20:00: tante squadre in Serie A protagoniste fino all'ultimo. Il video
Alle ore 20:00 di ieri, in punto, si è ufficialmente chiuso il calciomercato estivo 2025. Nelle ultime 24 ore tutte le squadre della Serie A si sono rinforzante in vista della nuova stagione (ormai iniziata da due giornate). Da Adrien Rabiot al Milan fino a Manuel Akanji all'Inter, il riassunto - in due minuti - di tutti gli acquisti ultimati in queste ore dai club italiani in questo video di 'GazzettaTV'