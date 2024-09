Calciomercato 2024 – Serie A dietro solo alla Premier League | VIDEO

Chiuso il calciomercato, vediamo quanto hanno speso i club di Serie A nell'estate 2024. Soltanto il campionato inglese davanti al nostro

Terminata la sessione estiva di calciomercato, la FIFA ha pubblicato un report sulle operazioni concluse negli ultimi mesi. In Europa e non solo, si spende sempre di più. E l'Italia non fa eccezione ... Guarda, nel video di 'GazzettaTV', quanto hanno speso i 20 club di Serie A per l'ultima sessione di trattative e il confronto con gli altri tornei