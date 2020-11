CALCIOMERCATO – Scambio tra Calhanoglu e Bernardeschi / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2021, non sembra essere vicino. Il Milan inizia seriamente a pensare ad alcune alternative al turco classe 1994, che in tal caso sarebbe ceduto già a gennaio per non perderlo a zero. La valutazione è comunque di 30 milioni, ma si potrebbero trovare altri modi per mettere in piedi operazioni. Per esempio, con la Juventus si parla di uno scambio con Federico Bernardeschi, che in bianconero non trova spazio e fiducia. Entrambi sarebbero ipervalutati, con l’azzurro valutato 25 e quindi con conguaglio a favore del Milan di 5 milioni, mentre 2,5 andrebbero alla Fiorentina. Così, il Milan potrebbe far partire Samu Castillejo a 13 milioni (sullo spagnolo classe 1995 c’è interesse dalla Spagna) e reinvestirebbe questi 18 milioni guadagnati più qualche altra cosa per prendere il sostituto del turco. Nella video news ulteriori dettagli.

