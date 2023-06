Sassuolo, Carnevali: “Cederemo Frattesi in Serie A” | VIDEO

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato di Davide Frattesi, gioiello neroverde e uomo mercato del momento. Il video

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, classe 1999, non si sente pronto per andare all'estero e, pertanto, ha rifiutato le offerte in Premier League. Carnevali ne ha preso atto e, ai giornalisti, ha spiegato come cercheranno di accontentare il ragazzo, cedendolo in Serie A. Non c'è, però, al momento, secondo il Sassuolo, una trattativa più avanzata delle altre. Ecco, nel video, le parole di Carnevali su Frattesi