Sassuolo, Carnevali: “Nessun contatto per Berardi alla Lazio” | VIDEO

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha smentito i 'rumors' su un possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Lazio

Ieri Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, era presente a Rimini per l'evento di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato. Per l'occasione, il dirigente del club neroverde ha parlato della situazione di Domenico Berardi, capitano e ormai bandiera del club emiliano, in passato accostato anche al Milan, che i 'rumors' di calciomercato davano vicino alla Lazio per la stagione 2023-2024. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Carnevali su Berardi