CALCIOMERCATO – Sarr a zero? Ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è attivissimo sul mercato e dopo aver chiuso per Pierre Kalulu, terzino destro in uscita dal Lione, potrebbe provare un altro colpo a parametro zero. Si tratta di Malang Sarr, difensore centrale del Nizza, che sarà libero di accordarsi con un altro club in vista della prossima stagione. Classe 1999, è anche lui molto giovane e di grande prospettiva. Al Milan piace molto, ma su di lui ci sono anche Napoli e Lazio. Nel video scopriamo di più su di lui. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

