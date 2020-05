CALCIOMERCATO – Rossoneri sulla stella del Real Madrid! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Giovani di talento, pronti a fare bene e per tanti anni. Descrizione di Martin Odegaard, norvegese che a soli 16 anni ha esordito con il Real Madrid. Considerato uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale, ora è in prestito alla Real Sociedad, dove le Merengues lo hanno mandato per crescere. Il Milan ci sta pensando, ma sarà difficile prenderlo se non in prestito, anche se i rossoneri sarebbero disposti a inserire un riscatto da 45 milioni. Di certo Odegaard rispecchia perfettamente l’identikit del giocatore che fa al caso rossonero. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

