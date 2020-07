Calciomercato Roma – Zaniolo ora è un caso: retroscena e ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In casa Roma tiene banco, in questi giorni, il caso Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista giallorosso che ha saltato Roma-Inter dell’ultima giornata di campionato per un piccolo problema muscolare.

Al termine della stagione avverrà un summit tra Zaniolo, il suo entourage e la dirigenza della Roma per fare il punto della situazione e stabilire quale sarà il futuro del numero 22 giallorosso, nel giro anche della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Juventus e Inter, in Italia, e Tottenham, in Inghilterra, osservano, con attenzione, l’evolversi della vicenda Zaniolo ma, intanto, il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina ha rivelato dei retroscena su cosa sta accadendo nello spogliatoio della Roma.

Si sarebbe infatti deteriorato il rapporto tra Zaniolo e l’allenatore portoghese, Paulo Fonseca, il quale avrebbe spinto affinché il ragazzo rientrasse prima dal brutto infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato a gennaio. Fonseca si sarebbe confrontato con il CEO della Roma, Guido Fienga, che starebbe provando a ricomporre la frattura tra le parti, ma avrebbe mantenuto la sua linea.

Confronti accesi, poi, sarebbero avvenuti tra lo stesso Zaniolo ed alcuni compagni di squadra. Motivo per cui il suo agente, Claudio Vigorelli, arriverà presto nella Capitale per cercare un punto di incontro con la società. Zaniolo vorrebbe restare alla Roma, ma non è escluso che, visti i problemi di bilancio, i giallorossi non decidano di sacrificare proprio lui.

Comprare Zaniolo dalla Roma, dunque, si potrebbe fare per 70 milioni di euro. Il giocatore, per cambiare maglia, chiede un ingaggio di almeno 3 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

