Calciomercato Roma – Zaniolo e non solo: tutti gli affari con la Juve | News

CALCIOMERCATO ROMA – Cessione societaria, da James Pallotta a Dan Friedkin, saltata. Conti in profondo rosso. Un bilancio, se possibile, da salvare con qualche operazione in grado di generare plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Questo è il motivo per cui, prossimamente, la Roma incontrerà la Juventus per imbastire qualche operazione di mercato, sulla falsariga di quella che, per esempio, la scorsa estate vide le società scambiarsi i cartellini di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, con iper-valutazione di entrambi.

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nelle ultime ore, la Roma avrebbe respinto l’assalto bianconero per Nicolò Zaniolo, classe 1999, in fase di recupero dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio avuto, proprio in occasione di Roma-Juventus, lo scorso 12 gennaio. La Juventus, per Zaniolo, avrebbe offerto soldi più il cartellino di Federico Bernardeschi ma i giallorossi, per il loro gioiello, vogliono soltanto contanti. Per un’offerta di 60 milioni di euro, ha sottolineato il quotidiano romano, Zaniolo potrebbe finire a Torino.

Ma Zaniolo non è, come detto, l’unico calciatore che potrebbe rientrare nei dialoghi di calciomercato tra le due società: la Roma, infatti, vorrebbe prelevare dalla Juventus il difensore argentino Cristian Romero, nell’ultima stagione in prestito al Genoa, ed il regista Rolando Mandragora, nell’ultima stagione all’Udinese ma in procinto di essere riacquistato dalla ‘Vecchia Signora‘, che è anche il capitano della Nazionale Italiana Under 21. Due elementi che potrebbero sicuramente fare al caso del tecnico lusitano Paulo Fonseca.

In cambio, alla corte di Maurizio Sarri, potrebbe finire qualcuno tra Bryan Cristante, Alessio Riccardi, Justin Kluivert e Cengiz Ünder. Ancora qualche giorno di pazienza e scopriremo cosa hanno in mente le due società …